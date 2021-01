Jaap Brienen gaat ochtendshow op Sublime presenteren

Vanaf maandag gaat Jaap Brienen elke werkdag de ochtendshow presenteren op radiozender Sublime. Momenteel is Brienen elke vrijdagochtend te horen met het programma Sublime Sunrise. Van maandag tot en met donderdag wordt het programma gepresenteerd door Francis Broekhuijsen.

Elke werkdag

Brienen geeft tegenover dagblad De Stentor aan dat vanaf 1 februari hij elke werkdag de Sublime Ochtendshow gaat presenteren. Dat programma is elke werkdag van 7-10 uur te horen bij de radiozender. Jaap Brienen stopt met de presentatie van het programma Funky Friday op de vrijdagmiddag.

“We zijn er klaar voor”

“Ik laat de luisteraar wakker worden met de oude én de nieuwe helden uit de funk, soul en jazz: Stevie Wonder, Aretha Franklin, maar ook Gregory Porter en Anderson Paak. Ik vertel daarbij ook de verhalen achter die muziek. Maar we zijn nog druk met de voorbereidingen, we gaan voor vaste gasten, zijn bezig met jingles en de verdere finetuning van de audiovormgeving. We zijn er klaar voor komende maandag”, aldus Brienen in het dagblad.

NRC Media

Sublime is sinds oktober vorig jaar eigendom van NRC Media. Door de overname van Sublime wil NRC Media haar groeiambities in de audiomarkt verder verwezenlijken aldus de mediagroep vorig jaar.