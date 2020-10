NRC Media neemt radiozender Sublime over

NRC Media neemt alle activiteiten van productie- en audiobedrijf Sublime over. Dit bericht NRC Media op haar website.

Radiozender

Naast een landelijke radiozender die uitzendt via FM en DAB+ heeft Sublime vijf digitale radiostations en een audioproductiehuis, waar zowel radioprogramma’s als podcasts worden geproduceerd. Sublime heeft volgens NRC gemiddeld zo’n 350.000 unieke luisteraars per week, die gemiddeld drie uur luisteren. Het zal als zelfstandig bedrijf blijven opereren binnen NRC Media.

Groeiambities

Door de overname van Sublime wil NRC Media haar groeiambities in de audiomarkt verder verwezenlijken, zo zegt bestuursvoorzitter Dominic Stas. „We willen onze eigen NRC-journalistiek nog meer gaan vertalen naar audio. We willen ook meer commerciële podcasts gaan produceren en deze breder gaan distribueren. Met de overname van Sublime zetten we deze ambitie kracht bij doordat we zo in één keer productiefaciliteiten, talent én audiodistributie in huis halen.”

“Trots”

Sebastiaan van Rijnsoever, Algemeen Directeur SUBLIME: “Ik ben er enorm trots op dat SUBLIME onderdeel wordt van een krachtig mediabedrijf als NRC Media. De ondernemende cultuur, informele manier van samenwerken en sterke focus op kwaliteit en inhoud die wij ervaren bij NRC, voelt voor ons als een warm bad. Voor SUBLIME biedt deze overname een platform voor verdere groei, vooral in bereik en impact. Wij zijn enorm gepassioneerd over de kracht van audio in al zijn vormen, voor luisteraars en adverteerders. De overname biedt een uitgelezen kans om deze in synergie met NRC verder uit te bouwen.”

App

Begin deze week lanceerde NRC een eigen audio-app, waarin het een gidsfunctie wil vervullen in het groeiende aantal podcasts en audiodocumentaires. „We zien een enorme toename in het gebruik van digitale audio. Inmiddels luisteren al miljoenen Nederlanders naar podcasts en verwachten we dat dit boeiende medium alleen nog maar aan belangstelling zal winnen”, aldus NRC-bestuursvoorzitter Stas.