Nieuw weekendprogramma op NPO 3FM met Luc Sarneel

Vanaf zaterdag 6 maart presenteert Luc Sarneel (BNNVARA) iedere zaterdag- en zondagmiddag tussen 16.00 en 19.00 uur de WiWaWeekendShow op NPO 3FM.Sarneel volgt hiermee Angelique Houtveen op die de radiozender gaat verlaten.

WiWaWeekendShow

“Tijdens de WiWaWeekendShow vertelt Luc je wat echt de moeite waard is. De 3FM-dj laat je ieder weekend weten wat je in de gaten moet houden: van maatschappelijke ontwikkelingen tot de tofste en nieuwste muziek. Het is een programma voor de luisteraar, maar zeker ook mét de luisteraar. Hij bespreekt topics waar je meer over wil weten en gaat het gesprek met zijn gasten aan over allerlei onderwerpen: van de liefde tot alles over je lichaam en van positief denken tot sociale betrokkenheid. Zo probeert Luc je weekend nog spannender, leuker en verfrissender te maken.”, aldus 3FM in een persbericht.

De Ochtenddienst

Momenteel presenteert Luc Sarneel De Ochtenddienst tussen 04.00 en 06.00 uur op NPO 3FM. Nacht-dj Andres Odijk (KRO-NCRV) neemt deze uren voor zijn rekening en zal vanaf maandag

1 maart te horen zijn tijdens het vroege ochtendprogramma.

