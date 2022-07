Radiozender SLAM! gaat op 20 augustus aanstaande van start met een nieuwe programmering.

“Succesprogramma’s blijven”

De vaste succesprogramma’s Early Birds, Het Avondcircus, The Boom Room, Housuh in de Pauzuh en SLAM! Mix Marathon blijven te horen op de radiozender. Naast deze gevestigde shows en dj’s maakt het Pop & Dance station ruimte voor nieuw talent.

Jarno van der Wielen

Met de start van de nieuwe programmering krijgt Jarno van der Wielen, die afgelopen jaar nog werd genomineerd voor een Marconi Award, een vaste plek in de dagprogrammering (13u-16u, ma-do). Anoûl Hendriks presenteert vanaf 20 augustus de middagshow tussen 16 en 19 uur op de radiozender. Hendriks neemt het stokje over van Dimitris Kops, die een andere plek in de programmering krijgt Dj-talenten Julia van Reyendam, Hielke Boersma, Marijn Oosterveen, Patrick Wolda en Max Bolhuis gaan het weekend van SLAM! versterken.

“Groot compliment”

Martijn Zuurveen (Radio Director RadioCorp) legt uit: “Dit is het jaar van SLAM! De luistercijfers gaan al het hele jaar door het dak, dat is een enorm groot compliment voor het hele team. Met deze nieuwe programmering van onze gevestigde namen en nieuw talent zijn we klaar om vol energie het najaar in te gaan. De komende weken staat er nog veel meer te gebeuren bij SLAM!.”

De programmering op SLAM! ziet er vanaf 20 augustus als volgt uit:

Ma-do

06.00-10.00uur: Early Birds met Martijn La Grouw

10.00-12.00uur: Dimitris Kops

12.00-13.00uur: Housuh in de Pauzuh

13.00-16.00uur: Jarno van der Wielen

16.00-19.00uur: Anoûl Hendriks

19.00 -22.00uur: Het Avondcircus met Daniël Lippens & Erik-Jan Rosendahl & Julia Maan

22.00-24.00uur: SLAM! Experiment

Vrijdag

SLAM! MixMarathon, 24 uur in de mix met onder andere Kris Kross Amsterdam, Sam Feldt, Oliver Heldens, Nicky Romero en vele andere grote namen.

06.00-10.00uur: Joost Burger

10.00-12.00uur: Martijn La Grouw

12.00-13.00uur: Housuh in de Pauzuh

13.00-14.00uur: Martijn La Grouw

14.00-18.00uur: Anoûl Hendriks

18.00 -20.00uur: Joost Burger

Zaterdag

10.00-12.00uur: Julia van Reyendam

12.00-13.00uur: Housuh in de Pauzuh

13.00-16.00uur: Hielke Boersma

16.00-18.00uur: Joost Burger

18.00-20.00uur: SLAM! WKNDMX met Daniël Lippens

20.00-24.00uur: The Boom Room met Gijs Alkemade

Zondag

10.00-12.00uur: Julia van Reyendam

12.00-13.00uur: Housuh in de Pauzuh

13.00-16.00uur: Hielke Boersma

16.00-19.00uur: SLAM! 40 met Anoûl Hendriks

19.00-22.00uur: Patrick Wolda & Max Bolhuis

22.00-24.00uur: SLAM! Experiment met Marijn Oosterveen