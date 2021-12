Tot en met 3 januari zijn er tijdelijk veel televisiezenders gratis te zien bij Ziggo die normaal onderdeel uitmaken van een aanvullend pakket.

Muziek

Tot en met 3 januari NPO 1 extra zijn NPO 1 extra (kanaal 128), 192 TV (kanaal 610), TV 538 (kanaal 538), Mezzo (kanaal 612) en TV Oranje (kanaal 609) te zien in het digitale basispakket. Normaal maken deze zenders onderdeel uit van het aanvullende pakket Movies & Series XL en TV Plus. Sinds 1 december wordt 192 TV overigens in HD-kwaliteit doorgegeven door de aanbieder.

Ziggo Sport Totaal

Daarnaast zijn tot 3 januari aanstaande ook alle sportkanalen van Ziggo Sport Totaal te zien in het digitale basispakket via kanaal 401 tot en met 405. De sportzender zendt via haar sportkanalen diverse evenementen uit in december.

De zenders zijn ook te zien via Ziggo GO.