Vanaf 10 december tot 3 januari 2022 is Ziggo Sport Totaal te zien voor alle klanten van Ziggo met digitale televisie. De zenders zijn ook te zien via Ziggo GO.

Aanbod

“Buiten alle topduels en evenementen die voor de Ziggo klant al gratis op kanaal 14 te zien zijn, is er deze maand nog veel meer te beleven op alle Ziggo Sport Totaal kanalen: Select, Voetbal, Golf, Racing, Docu en Tennis“, aldus de aanbieder op haar website.

Voetbal en meer

Zo zijn er diverse duels uit de Engelse Premier League te zien in deze periode. Daarnaast is er veel voetbal te zien uit de Spaanse La Liga, Franse Ligue 1, Italiaanse Serie A, Portugese Primeira Liga, Scottish Premier League, Belgische Jupiler Pro League en nationale bekertoernooien als de Copa del Rey, League Cup, Coppa Italia en Beker van Belgiƫ.

Boxing Day

Op Tweede Kerstdag is het traditioneel Boxing Day in Engeland, met naast het schakelprogramma Ziggo Sport Switch ook op de overige Ziggo Sport kanalen alle Premier League-duels in zijn geheel. Daarnaast veel aandacht voor Formule 1, WK Handbal Dames, Het Rugby Europe Championship met het Nederlands team en diverse golftoernooien.

De zenders zijn te zien via de kanalen 401 tot en met 405 en Ziggo GO.