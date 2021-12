Kabelaar Ziggo heeft het aanbod van zenders die wordt uitgezonden in HD-kwaliteit uitgebreid met drie zenders.

Aanbod

Per vandaag zijn Crime+Investigation (kanaal 122), 192 TV (kanaal 610) en Boomerang (kanaal 309) te zien in HD-kwaliteit. De zenders maken onderdeel uit van aanvullende televisiepakket (Movies & Series XL en TV Zenders Plus).

Uitbreiding

In november heeft Ziggo het aanbod van zenders dat wordt aangeboden in HD-kwaliteit al uitgebreid met de regionale televisiezenders. Daarnaast heeft de aanbieder ook een start gemaakt met het aanbieden van lokale televisiezenders in HD-kwaliteit.