Ziggo gaat vanaf december haar aanbod van zender in HD-kwaliteit verder uitbreiden. Vanaf die datum zal in ieder geval 192TV worden uitgezonden in HD-kwaliteit.

Uitbreiding

Ziggo is begonnen met het uitbreiden van het aanbod van zenders in HD-kwaliteit. Zo zijn de afgelopen weken al de regionale televisiezenders omgezet van standaardkwaliteit (SD) naar HD-kwaliteit. Ook is er een start gemaakt met het aanbieden van lokale televisiezenders in HD-kwaliteit.

192TV

192TV bericht dat per 1 december het signaal van hun televisiezender ook in HD-kwaliteit wordt aangeboden bij Ziggo. Dit zal gebeuren via het bestaande kanaal (610).

Top 2500

De omschakeling naar HD-kwaliteit komt op een goed moment. De laatste week van het jaar gaat 192TV de Top 2500 uitzenden. De presentatie van de lijst is in handen van Ad Bouman. De zender zal dan bij veel aanbieders in het digitale basispakket worden aangeboden. Meer informatie over de lijst vind je hier.