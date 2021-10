Ziggo start met doorgifte lokale omroepen in HD-kwaliteit

Ziggo gaat binnenkort de televisiekanalen van lokale omroepen in HD-kwaliteit doorgeven. Onder andere de lokale omroepen RTV Katwijk en Unity.nu (omgeving Leiden) berichten dat hun signaal vanaf 3 november wordt omgezet naar HD-kwaliteit. De omzetting zal per regio worden doorgevoerd.

Aanpassing

Volgens de lokale omroepen is kabelaar Ziggo technisch zover dat het binnenkort mogelijk wordt het signaal in HD door te sturen. De lokale omroepen bieden dit signaal nu al in HD-kwaliteit aan aan Ziggo, maar tot nu toe werd het signaal in standaardkwaliteit (SD) doorgegeven aan de abonnees. Volgens de omroepen wordt in de vroege ochtend van 3 november het signaal overgezet naar HD-kwaliteit.

Regio-aanpassing

Verder gaat Ziggo in Zuid-Holland aanpassingen doorvoeren in de verzorgingsgebieden van de lokale omroepen per 3 november. Ziggo voegt de regio’s Leiden/Duin- en Bollenstreek en de regio Alphen aan de Rijn samen. Hierdoor wordt het verzorgingsgebied van lokale omroepen als Unity.nu, RTV Katwijk en Studio Alphen vergroot.