Per vandaag zijn alle regionale publieke omroepen in HD-kwaliteit te zien bij Ziggo. Ook de Amsterdamse lokale zender AT5 is nu in HD-kwaliteit te zien bij de aanbieder.

HD-kwaliteit

Tot vorige week waren bij Ziggo de uitzendingen van de regionale publieke televisiezenders te zien in standaardkwaliteit (SD). Vorige week heeft de aanbieder de regionale omroepen Omroep Zeeland, Rijnmond, Omroep West, NH, RTV Utrecht Omroep Flevoland en Omrop Fryslân al omgezet naar HD-kwaliteit. Per vandaag zijn ook de regionale omroepen RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Gelderland, L1 en Omroep Brabant te zien in HD-kwaliteit bij Ziggo. Ook de lokale Amsterdamse tv-zender AT5 is nu in HD-kwaliteit te zien.

“Lang gekoesterde wens”

“Een lang gekoesterde wens was dat de beeldkwaliteit bij Ziggo verbetert, zodat het publiek de programma’s kan zien in de beeldkwaliteit waarin het gemaakt wordt“, aldus de Stichting RPO, de overkoepelende organisatie van regionale omroepen.

SD-kwaliteit

Ziggo is nog één van de weinige providers die de regionale omroepen in alleen SD-kwaliteit aanbiedt aan haar klanten. Andere providers zoals KPN bieden de regionale televisiezenders al langere tijd in HD-kwaliteit. In tegenstelling tot KPN geeft Ziggo landelijk alle regionale tv-zenders door. Bij KPN zijn alleen de regionale tv-zenders te zien van de eigen regio en omringende regio’s.

Aanpassing gaat vanzelf

De aanpassing wordt maandag automatisch doorgevoerd. Klanten van Ziggo hoeven in principe niks te doen om de regionale omroepen in HD-kwaliteit te zien. Sommige klanten beschikken misschien nog over een verouderde settopbox waarmee de ontvangst van HD signalen niet mogelijk is. Ziggo adviseert deze klanten om met klantenservice van Ziggo contact op te nemen.