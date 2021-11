Vanaf maandag 1 november start Ziggo met het aanbieden van regionale televisiezenders in HD-kwaliteit.

Eerste regionale omroepen vanaf 1 november in HD-kwaliteit

Tot heden zijn bij Ziggo de uitzendingen van de regionale publieke televisiezenders te zien in standaardkwaliteit (SD). Vanaf maandag 1 november komt daar verandering in. Volgens Omroep Flevoland worden vanaf maandag een aantal regionale televisiezenders in HD-kwaliteit aangeboden. Het gaat naast TV Flevoland om Omroep Zeeland, Omrop Fryslân, TV Rijnmond, TV West, RTV Utrecht, NH en AT5. De overige regionale televisiezenders worden een week later omgezet naar HD-kwaliteit.

Aanpassing gaat vanzelf

De aanpassing wordt maandag automatisch doorgevoerd. Klanten van Ziggo hoeven in principe niks te doen om de regionale omroepen in HD-kwaliteit te zien. “Alleen bij een oude mediabox hebt, van tien jaar of ouder, kan de omschakeling zorgen voor zwart beeld. Bel in dat geval naar de klantenservice van Ziggo 0900 – 1884“, aldus Omroep Flevoland op haar website. De kanaalnummers van de regionale tv-zenders veranderen door deze aanpassing ook niet.

Ziggo is nog één van de weinige providers die de regionale omroepen in alleen SD-kwaliteit aanbiedt aan haar klanten. Andere providers zoals KPN bieden de regionale televisiezenders al langere tijd in HD-kwaliteit. In tegenstelling tot KPN geeft Ziggo landelijk alle regionale tv-zenders door. Bij KPN zijn alleen de regionale tv-zenders te zien van de eigen regio en omringende regio’s.

Lokale omroepen ook naar HD-kwaliteit

Eerder was al bekend geworden dat Ziggo ook gaat beginnen met het aanbieden van lokale televisiezenders in HD-kwaliteit.

