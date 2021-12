In de maand december is TV Oranje te zien voor alle abonnees van Ziggo met digitale televisie. De zender is te zien via 609 en Ziggo GO.

Gratis zenders

Eerder deze week was al bekend geworden dat de televisiezenders NPO 1 Extra, 192 TV, TV 538 en Mezzo van 10 december tot en met 3 januari te zien zijn in het digitale basispakket TV Standard.

TV Oranje

Ziggo bericht dat ook TV Oranje wordt toegevoegd aan dit aanbod van zenders. Normaal maakt TV Oranje onderdeel uit van een aanvullend tv-pakket. Vanaf 10 december tot en met 3 januari is de zender te zien in het digitale basispakket (TV Standard) op kanaal 609 en via Ziggo.

Aanbod

“TV Oranje wordt op vrijdag 10 december omgebouwd tot de gezelligste kerstzender van Nederland, met veel kerstclips van eigen bodem. Ook Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag staan bij TV Oranje in het teken van de puur Hollandse feestmuziek. Op woensdag 29 december start de driedaagse marathonuitzending van de TV Oranje Top 1000, de traditionele eindejaarslijst waarvoor nu reeds meer dan een miljoen stemmen zijn uitgebracht door de kijkers.“, aldus Ziggo.

Ziggo Sport Totaal

Naast de bovenstaande zenders wordt in de periode van 10 december tot en met 3 januari ook het aanbod van Ziggo Sport Totaal beschikbaar gesteld aan alle klanten met digitale televisie bij Ziggo.

Meer informatie over TV Oranje vind je hier.