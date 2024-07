Tot 20 augustus kunnen klanten van Ziggo met het digitale basispakket TV Standard kijken naar de televisiezenders National Geographic WILD, RTL Telekids en OUTtv. Deze zenders maken normaal onderdeel uit van het aanvullende pakket TV Zenders Plus. De zenders zijn ook te zien via Ziggo GO.

National Geographic WILD

National Geographic WILD is dé zender voor liefhebbers van wildlife. Naast de schoonheid van de planeet en het dierenrijk komen ook de effecten van klimaatveranderingen en de kracht van de aarde aan bod. Spectaculaire filmbeelden en meeslepende verhalen nemen je mee op onvergetelijke wereldreizen.De hele maand juli staat in het teken van haaien met Sharkfest. De zender is te zien via kanaal 204.

RTL Telekids

RTL Telekids is de kinderzender van RTL. Gericht op kinderen in de leeftijd van 3-14 jaar. Deze zender brengt deze zomer programma’s als Rainbow Ruby, Lego Dreamzzz, Lassie, The Jungle Book, Peter Pan en Juf Roos. En films met Ernst & Bobbie en Carlo & Irene. De zender is te zien via kanaal 312.

OUTtv

OUTtv is dé lifestyle-televisiezender met internationaal succesvolle series, films en documentaires. Met op zondag 21 juli de Keulen Pride Parade LIVE vanaf 12.00 uur en zaterdag 3 augustus de Amsterdam Canal Parade LIVE vanaf 14.00 uur. De zender is te zien via kanaal 129.

NPO 2 Extra

Naast deze drie zenders is ook de publieke themazender NPO 2 Extra tot 3 september te zien in het digitale basispakket TV Standard.