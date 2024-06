Tot en met 3 september is NPO 2 extra tijdelijk te zien in het digitale basispakket TV Standard bij aanbieder Ziggo.

Pinkpop en Lowlands

NPO 2 extra is het digitale themakanaal van de Nederlandse Publieke Omroep dat de focus legt op kunst en cultuur. 24 uur per dag komen verschillende thema’s aan bod, zoals klassieke muziek, literatuur, dans en theater. Via de zender zijn de komende periode onder andere de festivals Pinkpop en Lowlands te volgen.

Kanaal 82

De zender maakt normaal onderdeel uit van het aanvullende pakket TV Zenders Plus maar maakt tot 3 september onderdeel uit van het digitale basispakket TV Standard. “Hiermee kunnen Ziggo-klanten onder andere genieten van Pinkpop in het weekend van 21, 22 en 23 juni en van Lowlands op 16, 17 en 18 augustus“, aldus Ziggo. De zender is te vinden op kanaal 82. De zender kan ook worden bekeken via Internet.