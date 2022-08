De kickbokswedstrijd tussen Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi tijdens GLORY 81 is zaterdagavond live te zien bij Videoland.

Videoland

De streamingdienst Videoland zendt met ingang van heden alle evenementen van GLORY live uit. De streamingdienst zendt alle gevechten uit GLORY vanaf nu exclusief uit. GLORY 81 vanuit Dusseldorf is zaterdagavond het eerste evenement dat de streamingdienst van RTL Nederland gaat uitzenden.

Mark Schaaf

Als presentator is kickboks-kenner Mark Schaaf is door Videoland aangetrokken. De analistenpoule bestaat uit Remy Bonjasky, Lucia Rijker en Melvin Manhoef. Het commentaar wordt gegeven door Alex Lely en Remy Bonjasky.

Op locatie en studio

De grote Collision-fightnights komen vanaf locatie en de Numbered- en Rivalsevents vanuit de studio in Hilversum. Op 8 oktober is de eerstvolgende Collision gepland in het Gelredome in Arnhem. Daar staat onder andere de kraker tussen Badr Hari en Alistair Overeem op het programma.

Een abonnement op Videoland is vanaf 4,99 euro te verkrijgen en kent een proefperiode van 14 dagen. Meer informatie via: https://www.videoland.com/abonnementen

Realityserie

Naast het uitzenden van de kickbokswedtrijden van GLORY zal er door Videoland ook een realityserie geproduceerd worden in samenwerken met de kickboksorganisatie waarbij nieuwe talenten voor het voetlicht worden geplaatst.