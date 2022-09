Op zondag 11 december vindt er vanuit de Ziggo Dome een live editie plaats van Vandaag Inside. Het wordt een grote liveshow speciaal voor liefhebbers van het tv-programma van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp.

Interactie en meer

Het publiek kan leuke anekdotes, messcherpe analyses, verschillende gastoptredens, interactie met het publiek en vooral heel veel humor verwachten. “Precies wat we al seizoenen lang van Johan, Wilfred en René gewend zijn. Twintig jaar en verschillende relletjes later is het dan ook tijd voor de Ziggo Dome!”, aldus het programma op haar website.

Elk seizoen weten Johan, Wilfred en René te zorgen voor opzienbarende televisie met discussies over voetbal, politiek en al het andere wat zich afspeelt in Nederland. In aanvulling op het trio zit er ook dagelijks een andere gast aan tafel. Dit zal ook het geval zijn tijdens de liveshow in de Ziggo Dome. Hoe het evenement precies zal worden ingevuld, wordt later bekend gemaakt.

Meer informatie via de website van het televisieprogramma.

Afbeelding: