Aanbieder Ziggo biedt tijdens de feestdagen een muzikaal aanbod via haar exclusieve televisiezender Ziggo TV. Deze zender wordt aangeboden in het digitale basispakket van Ziggo op kanaal 13 en Ziggo GO.

The Pianoman

Op kerstavond is vanaf 22.30 uur op Ziggo TV The Pianoman te zien. In de grootste pianobar van Nederland keert Jeroen van der Boom terug naar de essentie van zijn artiestentalent. Als de man achter de piano, een levende jukebox met zijn eigen hits, wereldklassiekers en verrassende muzikale gasten. The Pianoman laat het publiek in Ahoy de show mede bepalen door verzoeknummers. De grootste hits komen voorbij, zoals meeslepende klassiekers à la “Piano Man” van Billy Joel, “Your Song” van Elton John en “Don’t Stop Believin” van Journey. Dus van The Eagles tot George Michael en van Robbie Williams tot Hazes. Het concert van 12 en 13 december – met gastartiesten als Waylon, Trijntje Oosterhuis en Crazy Piano’s – is op 24 december om 22.30 uur voor alle Ziggo klanten te zien op Ziggo TV kanaal 13.

Oud & Nieuw

Ook tijdens de overgang naar het nieuwe jaar zijn er concerten te zien via Ziggo TV. Op Ouderjaarsavond is vanaf 20.00 uur het beste van Ladies of Soul, The Tribute – Live in Concert 2024 te zien, en daarna het beste van Holland Zingt Hazes. Op Nieuwjaarsdag, 1 januari 2025, is vanaf The Tribute – Live in Concert 2023 te zien.