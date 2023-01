Vandaag is bekend geworden dat het International Olympic Committee (IOC) ook voor de Olympische Spelen in de periode van 2026 – 2032 de mediarechten in Europa aan Warner Bros. Discovery heeft toegekend in een gezamenlijk bod met de European Broadcasting Union (EBU). Discovery is in Nederland actief met de merken Eurosport en Discovery+.

Gezamenlijk bod Warner Bros. Discovery met EBU

Om de mediarechten in alle 49 Europese markten te vergaren hebben de EBU en Warner Bros. Discovery tijdens de openbare aanbesteding van het IOC een gezamenlijk bod gepresenteerd. Het gaat om de rechten voor: de XXV Olympische Winterspelen Milano Cortina 2026, de Spelen van de XXXIV Olympiad Los Angeles 2028, de XXVI Olympische Winterspelen in 2030 en de XXXV Olympiad Brisbane Spelen 2032, hetzelfde geldt voor de Jeugd Olympische Spelen in dezelfde periode.

Sublicenties

De afgelopen drie edities van de Spelen was Warner Bros. Discovery de hoofd licentiehouder en verleende meer dan 45 sublicenties aan free-to-air partners en EBU-leden om brede toegang tot de Spelen te garanderen.

NOS

Door de overeenkomst tussen het IOC en de EBU – het samenwerkingsverband tussen van Europese publieke omroepen – heeft de NOS vanaf 2026 het recht om meer dan 200 uur van de Olympische Spelen en meer dan 100 uur van de Olympische Winterspelen uit te zenden. Live op alle mogelijke platforms van de NPO en de NOS: televisie, radio, online en social media.

Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS: “Deze langetermijnovereenkomst tussen het IOC en de EBU is ontzettend goed nieuws voor het Nederlands publiek. In de huidige tijd, met steeds meer online aanbod én grote concurrentie voor sportrechten, is het namelijk geen vanzelfsprekendheid dat sport voor iedereen toegankelijk én vindbaar blijft. Bij de Europese publieke omroepen en dus ook bij de NPO, via de NOS”.