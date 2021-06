Streamingdienst discovery+ breidt uit met sport-content

De streamingdienst discovery+ heeft haar aanbod per vandaag uitgebreid met sport-content.

Aanbod

De streamingdienst discovery+ bevat content van de televisiezenders Discovery, TLC, ID, Animal Planet, Discovery Science, HGTV, Foodnetwork en Motortrend. Daarnaast is het mogelijk om live te kijken naar een aantal televisiezenders. Aan dit aanbod is per vandaag het sportaanbod van Eurosport toegevoegd. Hiervoor moet wel een aanvullend abonnement worden afgesloten. De Eurosport Player blijft voorlopig bestaan als zelfstandige streamingdienst.

Sport

Onder de discovery+ sport-content bevinden zich populaire sporten zoals tennis Grand Slams, wielerrondes, waaronder de Tour de France, meer dan 200 racedagen per jaar van de MotoGP,

ABB FIA Formula E World Championship en FIA eTouring Car World Cup en elk groot wereldkampioenschap wintersport en wereldbekerevenement.

Olympische Spelen

Daarnaast hoeven discovery+ abonnees van 23 juli tot en met 8 augustus geen enkel moment van de Olympische Spelen meer te missen, want alles is te volgen bij de Home of the Olympics.

Nederlands commentaar

De sportprogrammering start vandaag op discovery+, ononderbroken en voor veel sporten voorzien van Nederlands commentaar.

Abonnement

De prijs van een discovery+ abonnement met sport-content is € 5,99 per maand of € 59,99 per jaar (zonder gratis proefperiode). Vanaf vandaag tot 8 augustus (einde Olympische Spelen) is er een speciale aanbieding voor de periode van de Olympische Spelen. Voor een jaarabonnement betaal je in deze periode € 29,99 – inclusief een gratis proefperiode van drie dagen tijdens de eerste week van de Olympische Spelen.

Het normale discovery+-abonnement, zonder sport, blijft beschikbaar voor €3,99 per maand of €39,99 per jaar. Meer informatie op de website van de streamingdienst.