Vanaf deze zomer zendt streamingdienst CANAL+ de Premier Padel Tour en de Franse TOP 14 Rugby in Nederland uit. Beide competities zijn live te volgen bij CANAL+, zender CANAL+ Action en via het speciale evenementenkanaal in de CANAL+ app.

Padel

Op 29 juli 2024 begint CANAL+ Action met de eerste live-uitzending van Premier Padel: het P2-toernooi in Finland, waar de topspelers tot en met 4 augustus strijden om de titel. De tv-zender zendt vervolgens de belangrijkste wedstrijden van de beste toernooien van Premier Padel in 2024 live uit. Alco de Jong, Country Manager CANAL+ Nederland: “De sport is groeiende in Nederland en past goed in onze strategie om hoogwaardige sportcontent aan te bieden. CANAL+ is de exclusieve rechtenhouder voor diverse landen, waaronder Nederland, Ik kijk uit naar fantastische rally’s en een spannende competitie van deze snelgroeiende sport, live te volgen op CANAL+ Action.”

Rugby

De TOP 14 is een van de meest prestigieuze en competitieve rugbycompetities ter wereld en trekt toptalenten van over de hele wereld aan. Sterspelers als de Zuid-Afrikaanse vleugelspeler Siya Kolisi en de Engelse fly-half Owen Farrell zijn voorbeelden van het hoge niveau. Het TOP 14-seizoen begint in het weekend van 7 september 2024. Het reguliere seizoen eindigt in het weekend van 7 juni 2025 (ronde 26). De halve finales vinden plaats in Lyon in het weekend van 21 juni 2025, terwijl de finale in het Stade de France in Parijs plaatsvindt in het weekend van 28 juni 2025.

Meer informatie via deze website.