Abonnees van Ziggo kunnen tot en met 24 april een aantal series en films van CANAL+ gratis bekijken. Het gaat om vier series en twee films van CANAL+.

Series

Het gaat om de series Eens van Ons, Platform 7, Negotiator en Bäckström. De Nederlandse serie ‘Een van Ons’ is bekroond met twee gouden kalveren en in ‘Platform 7’ is Lisa getuige van een catastrofale gebeurtenis op perron 7 van een treinstation. In de Braziliaanse serie ‘Negotiator’ draait het om commandant Gabriel Menck, hoofdonderhandelaar bij een speciale politie-eenheid die gespecialiseerd is in het oplossen van crisissituaties. ‘Bäckström’ is de populaire Zweedse crimeserie met inspecteur Evert Bäckström als de ster van het politiekorps, maar hij is lui, corrupt en cynisch.

Films

Daarnaast zijn de films Plane en Talk to Me tot en met 24 april gratis te zien. In de film ‘Plane’ maakt piloot Brodie Torrance tijdens een storm een noodlanding op een eiland waar oorlog is en ‘Talk to Me’ (IMDb 7,1) – zit je op het puntje van je stoel wanneer een groep vrienden ontdekt hoe ze geesten kunnen oproepen met een gebalsemde hand.

Kijken

De gratis films en series zijn te zien via zowel de Ziggo Mediabox en Ziggo. “Ga naar het Entertainment Menu of kijk onder Kijkcadeau“, aldus Ziggo.