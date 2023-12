Per vandaag is de nieuwe streamingdienst CANAL+ van start gegaan. De dienst biedt films en series waaronder diverse “CANAL+ Originals”.

Originals

“Met dit nieuwe platform krijgen consumenten toegang tot exclusieve originals en internationale producties van CANAL+ Group, maar ook tot bijzondere en exclusieve titels van Viaplay, Fremantle, Dutch CORE, Lionsgate en Lumière. Een grote verscheidenheid uit alle genres met allemaal één gemeenschappelijke deler: van hoge kwaliteit en met een Europese focus. Verwachte series voor lancering zijn onder andere de The Brigade en een nieuw seizoen van de succesvolle Noorse serie Furia. Van buiten de Europese grenzen komt de nieuwe actieserie Negotiator.“, aldus de aanbieder in een persbericht eerder.

CANAL+ Action

Naast de films en series biedt de streamingdienst ook het lineaire kanaal CANAL+ Action. Dit kanaal is exclusief beschikbaar via de app van de streamingdienst en de tv-dienst Canal Digitaal. “Je vindt de zender in de app en op kanaal 22 voor alle klanten met een Canal Digitaal tv product. 24/7 programmeren we de beste films en series vol met actie en adrenaline!“, aldus de streamingdienst.

Abonnement

Een proefabonnement is mogelijk voor zeven dagen. Een abonnement op de nieuwe dienst kost 4,99 euro per maand. Een jaarabonnement op de dienst kost 49,90 euro per jaar. Kijken kan via app’s voor Apple’s iOS en Android. Daarnaast biedt de streamingdienst ondersteuning voor diverse smart-tv’s. Meer informatie via deze pagina.