CANAL+ start voor het einde van het jaar een nieuwe streamingdienst in Nederland. De dienst komt beschikbaar via de diverse appstores en aanbieder Ziggo.

Originals

“Met dit nieuwe platform krijgen consumenten toegang tot exclusieve CANAL+ Originals en internationale producties van CANAL+ Group, maar ook tot bijzondere en exclusieve titels van Viaplay, Fremantle, Dutch CORE, Lionsgate en Lumière. Een grote verscheidenheid uit alle genres met allemaal één gemeenschappelijke deler: van hoge kwaliteit en met een Europese focus. Verwachte series voor lancering zijn onder andere de CANAL+ Original The Brigade en een nieuw seizoen van de succesvolle Noorse serie Furia. Van buiten de Europese grenzen komt de nieuwe actieserie Negotiator.“, aldus de aanbieder in een persbericht.

Ziggo

Naast het direct-to-consumer aanbieden van de app is er ook een samenwerking gezocht met Ziggo. Klanten van Ziggo vinden de app binnenkort op de Mediabox Next en Next Mini.

Prijs

De CANAL+ streamingdienst is binnenkort beschikbaar in de Appstore, Playstore en via Ziggo. Een abonnement is binnenkort verkrijgbaar op canalplus.nl vanaf € 4,99 per maand. De eerste zeven dagen is de app gratis, daarna is deze maandelijks opzegbaar. De app is op alle apparaten te gebruiken door twee gebruikers tegelijkertijd. Bestaande en nieuwe gebruikers van de Canal Digitaal TV App krijgen in hun huidige app ook toegang tot dit uitgebreide film- en serie-aanbod.