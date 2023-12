De nieuwe streamingdienst CANAL+ is per vandaag ook direct beschikbaar met een app op de Mediabox Next en Next Mini van Ziggo.

Nieuwe streamingdienst

Per vandaag is de nieuwe streamingdienst CANAL+ beschikbaar in Nederland. “Met dit nieuwe platform krijgen consumenten toegang tot exclusieve originals en internationale producties van CANAL+ Group, maar ook tot bijzondere en exclusieve titels van Viaplay, Fremantle, Dutch CORE, Lionsgate en Lumière”, aldus de streamingdienst. Een proefabonnement is mogelijk voor zeven dagen. Een abonnement op de nieuwe dienst kost 4,99 euro per maand. Een jaarabonnement op de dienst kost 49,90 euro per jaar.

Beschikbaar bij Ziggo

“Met een abonnement op CANAL+ krijgen Ziggo-klanten toegang tot een uitgebreide bibliotheek met duizenden uren aan prijswinnende films en must-see series. De app van CANAL+ staat vanaf vandaag op de Mediabox Next en Next Mini, op het vertrouwde Ziggo TV & Streaming-platform. Via de app hebben klanten toegang tot het film en serie-aanbod met een Europese focus. Hierdoor is het ook gemakkelijk de app op te starten en te zoeken in het uitgebreide aanbod met Voice Control via de afstandsbediening“, aldus Ziggo in een persbericht.

Abonnement

Een abonnement op de streamingdienst kan voorlopig alleen rechtstreeks bij de streamingdienst zelf worden afgesloten. De app is beschikbaar op de Mediabox Next en Mediabox Next Mini van Ziggo via het menu ‘Apps’ of, vanaf 5 december, direct via kanaal 158.

Meer informatie vind je hier.