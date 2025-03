Per 1 mei gaan abonnees van Ziggo Sport Totaal bij Ziggo meer betalen voor hun abonnement op het sportpakket. De prijs gaat met twee euro per maand omhoog. Ziggo Sport (kanaal 14) blijft wel zonder meerkosten beschikbaar voor abonnees.

Prijs omhoog

Vanaf 1 mei kost een abonnement op de zes lineaire sportzenders van Ziggo Sport Totaal niet 14,95 euro per maand maar 16,95 euro per maand bij Ziggo. Ziggo is niet de eerste aanbieder die de abonnementsprijs van Ziggo Sport verhoogd. Onder andere KPN, SKV, SKP en Delta hebben de prijs van dit premium sportpakket eerder al verhoogd. Oorzaak is de hogere inkoopprijs voor het sportpakket die de sportzender vraagt aan aanbieders. De inkoopprijs van dit pakket is met drie euro per maand verhoogd.

Combinatiekorting

Abonnees van Ziggo die hun mobiele abonnement bij Vodafone hebben en op die manier als “extra voordeel” gratis een abonnement konden nemen op Ziggo Sport Totaal gaan per 1 mei 4,95 euro per maand betalen voor dit pakket. Het is nog wel mogelijk om streamingdienst SkyShowtime en Ziggo Kids (diverse kinderzenders) gratis af te nemen.