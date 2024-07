Ziggo Sport heeft per vandaag, dinsdag 2 juli, de namen aangepast van haar zes televisiekanalen. De naamswijziging was al eerder aangekondigd door de sportzender.

Nieuwe namen

De huidige namen Ziggo Sport Select, Voetbal, Racing, Tennis, Golf en Docu maken plaats voor Ziggo Sport, Ziggo Sport 2, Ziggo Sport 3, Ziggo Sport 4, Ziggo Sport 5 en Ziggo Sport 6. De naamswijziging maakt het voor kijkers makkelijker om tv-programma’s te vinden. De nieuwe namen van de tv-kanalen hebben geen gevolgen voor de verdere thematische invulling van de zenders. Voetbal, golf, racing, tennis en documentaires blijven net als voorheen prominent aanwezig.

Indeling kanalen

Ziggo Sport – Het hoofdkanaal, gratis voor alle klanten van aanbieder Ziggo (kanaal14), met onder andere de grote live wedstrijden uit de UEFA Champions League en de Spaanse La Liga. Verder de exclusieve Ziggo Sport shows zoals de voetbalshow Rondo en Ziggo Sport Race Café en de beste wedstrijden van TeamNL, toptennis, golf en rugby.

Ziggo Sport 2 – Dit kanaal is volledig gericht op voetbal met live wedstrijden en hoogtepunten uit de beste Europese competities. Ook kijk je hier Ziggo Sport Switch, het populaire schakelprogramma met live hoogtepunten van de verschillende gelijktijdige wedstrijden.

Ziggo Sport 3 – Raceliefhebbers kunnen hier terecht voor live verslag van MotoGP, NASCAR, IndyCar en diverse andere raceklassen.

Ziggo Sport 4 – Het tv-kanaal voor tennisfans met live uitzendingen van Wimbledon, ATP- en WTA-toernooien en nationale evenementen.

Ziggo Sport 5 – Documentaires en series over sport, waarin de verhalen achter de grootste sportmomenten en sporters worden belicht.

Ziggo Sport 6 – De zender voor golfliefhebbers met live verslag van de European Tour, PGA Tour en andere grote golftoernooien.

Wimbledon

De komende twee weken staat het tennistoernooi van Wimbledon in de spotlight op de sportzender. De programmering omvat topwedstrijden bij zowel de vrouwen als de mannen. Daarnaast biedt de sportzender ook uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Met speciale programma’s als ‘Wimbledon Vandaag’ en ‘Wimbledon Round Up’, en een team van ervaren presentatoren, commentatoren en analisten kunnen tennisliefhebbers volop genieten van het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld, aldus de sportzender.

Europees voetbal

Ziggo Sport gaat komend voetbalseizoen serieus opschalen. De sportzender heeft vanaf seizoen 2024/2025 de exclusieve uitzendrechten voor de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en de UEFA Conference League. De drie competities zijn goed voor ruim 500 voetbalwedstrijden per jaar. Afhankelijk van het aantal wedstrijden dat tegelijk plaatsvindt, zullen een of meerdere lineaire tv-kanalen en streams worden ingezet.

Free account

Behalve zes lineaire tv-kanalen biedt de sportzender nog twaalf streams via de Ziggo Sport Totaal GO app.Voor voetballiefhebbers zonder Ziggo- of Ziggo Sport Totaal abonnement verzorgt Ziggo Sport via een Ziggo Sport Free account gratis toegang tot de voetbalwedstrijden van de deelnemende Nederlandse voetbalclubs en de finales. Meer informatie vind je hier.