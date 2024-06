Ziggo Sport gaat op dinsdag 2 juli de namen veranderen van haar zes televisiekanalen. De naamswijziging was al eerder aangekondigd door de sportzender.

Nieuwe namen

De huidige namen Ziggo Sport Select, Voetbal, Racing, Tennis, Golf en Docu maken plaats voor Ziggo Sport, Ziggo Sport 2, Ziggo Sport 3, Ziggo Sport 4, Ziggo Sport 5 en Ziggo Sport 6. De naamswijziging maakt het voor kijkers makkelijker om tv-programma’s te vinden. De nieuwe namen van de tv-kanalen hebben geen gevolgen voor de verdere thematische invulling van de zenders. Voetbal, golf, racing, tennis en documentaires blijven net als voorheen prominent aanwezig.

“Goed moment”

Marcel Beerthuizen, director Ziggo Sport: “Ziggo Sport Totaal is en blijft het brede extrapakket voor sportliefhebbers die helemaal niets willen missen van hun favoriete sporten. De forse uitbreiding van ons aanbod aan Europees voetbal is echter een goed moment voor een naamswijziging van de zes tv-kanalen. Daarmee kunnen we op een logische manier doorverwijzen naar de verschillende wedstrijden en vinden kijkers makkelijker het juiste kanaal.”

Europees voetbal

Ziggo Sport gaat komend voetbalseizoen serieus opschalen. De sportzender heeft vanaf seizoen 2024/2025 de exclusieve uitzendrechten voor de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en de UEFA Conference League. De drie competities zijn goed voor ruim 500 voetbalwedstrijden per jaar. Afhankelijk van het aantal wedstrijden dat tegelijk plaatsvindt, zullen een of meerdere lineaire tv-kanalen en streams worden ingezet.

Free account

Behalve zes lineaire tv-kanalen biedt de sportzender nog twaalf streams via de Ziggo Sport Totaal GO app.Voor voetballiefhebbers zonder Ziggo- of Ziggo Sport Totaal abonnement verzorgt Ziggo Sport via een Ziggo Sport Free account gratis toegang tot de voetbalwedstrijden van de deelnemende Nederlandse voetbalclubs en de finales. Meer informatie vind je hier.