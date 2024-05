Vanaf augustus staat Ziggo Sport voor een belangrijk deel in het teken van Europees voetbal. De zender zendt vanaf dan exclusief de wedstrijden uit Champions League, Europa League en de Conference League uit.

500 wedstrijden per jaar

De drie competities zijn goed voor ruim 500 voetbalwedstrijden per jaar. Vandaag maakte de sportzender bekend hoe de voetbalprogrammering er vanaf augustus uitziet. De programmering van de sportzender is voor een groot deel afhankelijk van de opzet van de UEFA-clubcompetities. De UEFA heeft die vanaf het volgende seizoen flink gewijzigd. Alle wijzigingen vind je hier.

Nieuwe benamingen tv-kanalen

Met het brede voetbalaanbod in de drie Europese clubcompetities krijgen de kanalen van Ziggo Sport Totaal (onder andere Ziggo Sport Racing, Golf, Tennis en Docu) een nieuwe benaming. Om verwarring te voorkomen, heten de zenders vanaf 1 juli Ziggo Sport en Ziggo Sport 2, 3, 4, 5, en 6. Daarnaast biedt de sportzender via de Ziggo GO app nog twaalf streams, zodat Ziggo Sport Totaal-abonnees gelijktijdig toegang hebben tot maximaal achttien live wedstrijden. Voor de voetballiefhebber die niet kan kiezen is er Switch, een schakelkanaal met live hoogtepunten van de verschillende gelijktijdige wedstrijden.

Ziggo Sport Free

Voor voetballiefhebbers zonder Ziggo- of Ziggo Sport Totaal abonnement verzorgt de sportzender via een Ziggo Sport Free account gratis toegang tot de voetbalwedstrijden van de deelnemende Nederlandse voetbalclubs en de finales. Thuis of onderweg kunnen ze kijken op smart tv, tablet en smartphone kijken via de Ziggo GO app, of online via ziggogo.tv (laptop/pc). Aanmelden kan hier.

