Het Europees kampioenschap voor voetballers onder 21 jaar is deze zomer exclusief te zien bij Ziggo Sport. Wedstrijden van Jong Oranje zijn voor iedereen te zien via Ziggo Sport Free.

Slowakije

De sportzender zendt alle wedstrijden van het toernooi in Slowakije live uit, met naast Oranje sterke landen als Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk. De openingswedstrijd wordt op woensdag 11 juni gespeeld, de finale op zaterdag 28 juni.

Talenten

“Het belooft een mooie Oranje zomer te worden”, zegt directeur Marcel Beerthuizen van de sportzender. “Jong Oranje is een sterk team met talentvolle spelers die al op het hoogste internationale niveau hun kwaliteiten hebben laten zien. En dat geldt ook voor vele andere landen die deelnemen. Wij gaan het hele toernooi uitgebreid in beeld brengen. Alle wedstrijden worden live uitgezonden en we volgen Jong Oranje op de voeten waarbij onze eigen jonge talenten Noa Vahle en Sam van Royen een belangrijke rol gaan spelen. Naast de UEFA Conference League, UEFA Europa League, UEFA Champions League en UEFA Nations League past het UEFA EK onder-21 2025 perfect in ons aanbod van het allerbeste topvoetbal.”

Kijken

Alle wedstrijden worden live uitgezonden op Ziggo Sport (kanaal 14 voor Ziggo-klanten) en Ziggo Sport Totaal. Wedstrijden van Jong Oranje en de finale worden daarnaast ook live uitgezonden op Ziggo Sport Free, de gratis app voor alle voetbalfans zonder Ziggo-abonnement, zodat iedereen in Nederland kan kijken van de prestaties van Oranje.