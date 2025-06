Grand Prix Radio gaat zich naast de racesport ook richten op andere sporten. Zo is vanaf donderdag aanstaande het EK onder 21 live te volgen via de radiozender.

Jong Oranje

Vanaf donderdag 12 juni zendt Grand Prix Radio alle wedstrijden van Jong Oranje in het EK onder 21 live uit. De luisteraars kunnen rekenen op het deskundig en kenmerkende commentaar van Andy Houtkamp, een van de meest bekende radiocommentatoren van Nederland die jarenlang Oranje, maar ook andere voetbalwedstrijden, bij de NOS voorzag van zijn enthousiaste commentaar. Hij wordt bijgestaan door jonge en veelbelovende sportcommentatoren, die zijn voortgekomen uit de talentenjacht die Grand Prix Radio samen heeft opgezet met Ziggo Sport. Uit de ruim 80 inzendingen zijn enkele jonge talentvolle commentatoren geselecteerd die naast Andy zullen plaatsnemen tijdens dit EK onder 21. Grand Prix Radio biedt een podium aan zowel ervaren als nieuwe talenten.

Ziggo Sport

De live uitzendingen van het EK onder 21 zijn vanaf deze donderdagavond exclusief op de radio te volgen, met de eerste wedstrijd van Jong Oranje tegen Finland. Op tv zijn alle wedstrijden te volgen bij Ziggo Sport, hetzij met andere commentatoren dan op de radio.

Brede sportzender op de radio

Grand Prix Radio onderstreept wederom haar ambitie om dé Sport Radio te worden voor sportfans in Nederland – niet alleen met Formule 1, maar met een steeds breder en groeiend sportaanbod. De radiozender is in een groot deel van Nederland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet. Vanaf 1 september is de radiozender in de Randstad ook via de FM te beluisteren.