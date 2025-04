Tot en met zondag 13 april staat Ziggo Sport volledig in het teken van het eerste grote golftoernooi van het jaar: The Masters. In totaal is er 68 uur Masters-content te zien op Ziggo Sport 5 en 6, waarvan 26 uur live wedstrijdverslag, inclusief de Par-3 Contest.

Uniek toernooi

The Masters is het enige Major-toernooi dat ieder jaar op dezelfde locatie wordt gespeeld: Augusta National Golf Club. De tradities, zoals het felbegeerde groene jasje die de winnaar ontvangt en de wereldberoemde Amen Corner, geven het toernooi een unieke status binnen de golfsport. Alleen de allerbeste spelers worden uitgenodigd, wat zorgt voor een sterk deelnemersveld. In combinatie met de historie, de sfeer en de perfect onderhouden baan is The Masters voor velen hét sportmoment van het jaar.

Par-3 Contest

In aanloop naar de Par-3 Contest op woensdag 9 april wordt de speciale Masters Preview Show, gepresenteerd door John van Vliet. Samen met Joost Luiten, de beste golfer van Nederland, blikt hij vooruit op het toernooi, de baan en de rijke historie van Augusta.

Jacht op het groene jasje

Vanaf donderdag 10 april barst het toernooi echt los. Vier dagen lang is er live golf te zien van de absolute wereldtop. Iedere speeldag begint met een selectie van groepen, de zogenaamde ’topflights’ of ‘features groups’, die van begin tot eind in beeld worden gebracht. Deze groepen bestaan onder meer uit oud-winnaars, spelers uit de top van de wereldranglijst en favorieten voor de titel. Aansluitend volgt een uitgebreide voorbeschouwing, waarna om 21.00 uur het liveverslag van de ronde begint. Voor de liefhebber die niets wil missen, zijn er naast de reguliere uitzendingen ook livestreams beschikbaar van holes 11, 12 en 13. Dit deel van de baan, beter bekend als Amen Corner, speelt vaak een cruciale rol in de strijd om de winst.

Kijken

The Masters 2025 is van maandag 7 april tot en met zondag 13 april exclusief te volgen op Ziggo Sport 6. Van herhalingen en documentaires tot live golf en exclusieve livestreams: alles is te zien via de tv-kanalen van Ziggo Sport en Ziggo GO. Het volledige uitzendschema staat op deze pagina.

Het commentaar bij alle uitzendingen is in handen van vaste Ziggo Sport-commentatoren Jan Kees van der Velden, Robert-Jan Derksen, Gerard Louter, Inder van Weerelt en Timothy Beumer. Ziggo Sport is bovendien ter plaatse met Daan Slooter, die vanaf Augusta reportages en interviews verzorgt.