Qmusic en de Stichting Nederlandse Top 40 hebben besloten hun samenwerking te verlengen. Sinds 2019 is de hitlijst van Nederland elke vrijdagmiddag te horen bij Qmusic. “De verlenging onderstreept het succes van de samenwerking en de gedeelde ambitie om de toonaangevende positie van de Top 40 als muzikale graadmeter van Nederland te behouden en verder te versterken”, aldus de lijst in een persbericht.

Luistercijfers

De Qmusic Top 40 is uitgegroeid tot het best beluisterde radioprogramma op vrijdagmiddag, elke week van 14:00 tot 18.00 uur gepresenteerd door Domien Verschuuren. De lijst wordt samengesteld op basis van airplay, streaming en social media-trends, waarmee een unieke en actuele weergave ontstaat van de populairste muziek van het moment.

Populairder

Uit het luisteronderzoek van het NMO uit 2024 blijkt dat de Top 40 nog altijd een ongekende aantrekkingskracht heeft. De lijst is op vrijdagmiddag het best beluisterde radiomoment van de week. Ook de Qmusic Top 40 Live in Rotterdam Ahoy, het jaarlijkse evenement waar de Qmusic Top 40 Awards worden uitgereikt, gevolgd door een spectaculaire liveshow van de populairste artiesten van het moment, was dit jaar in recordtijd uitverkocht. “Zo blijft de Top 40 niet alleen hoorbaar op de radio, maar ook voelbaar in de live-beleving van duizenden muziekliefhebbers”, aldus de lijst in een persbericht.