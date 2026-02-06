Tot en met zondag 22 februari staat Qmusic volledig in het teken van de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

Officiële radiopartner

Als officiële radiopartner van NOC*NSF pakt de zender groots uit om dit sportieve hoogtepunt van de winter volledig naar de luisteraars te brengen. Q-dj Mattie Valk en Luc van de sportredactie zijn in Milaan de ogen en oren van de luisteraars. Via live-verbindingen, exclusieve audiofragmenten en social content, nemen zij de luisteraars mee naar de wedstrijden en de typische Milaanse sferen.

“Dit is het moment waar de sporters jarenlang naartoe hebben gewerkt. Het voelt heel bijzonder om dat met eigen ogen te gaan zien. We zorgen ervoor dat de luisteraars naast ons staan, midden in de actie in Milaan”, aldus Mattie Valk.

Ode aan de sporters

De volledige programmering van Qmusic staat tijdens de Winterspelen in het teken van de Olympische sfeer. Luisteraars beginnen hun dag met Marieke Elsinga en Domien Verschuuren, die in de ochtend de eerste updates en de belangrijkste momenten uit Milaan bespreken. Ook brengen zij dagelijks een ode aan de helden van TeamNL die die dag hun opwachting maken.

