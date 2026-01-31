In de Olympische-maand februari is Eurosport 2 de televisiezender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Eurosport 2

Februari staat dit jaar natuurlijk in het teken van de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo. Dit evenement is uitgebreid te volgen via Eurosport 1 en Eurosport 2. Eurosport 1 is standaard onderdeel van het basispakket maar Eurosport 2 is in de maand februari tijdelijk ook te zien in het digitale basispakket van KPN.

” Terwijl op Eurosport 1 vaak de grote publiekstrekkers zoals het langebaanschaatsen centraal staan, duikt Eurosport 2 dieper de bergen in voor de achtergronden en live-verslagen van de technische disciplines“, aldus de aanbieder op haar website.

Pluspakket

De tv-zender is de hele maand februari gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.