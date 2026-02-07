NPO Radio 1 staat tot en met zaterdag 21 februari in het teken van de Olympische Winterspelen in Milaan met het programma RadiOlympia.

Medaillekansen

RadiOlympia is erbij zodra Nederlanders met medaillekansen in actie komen. De focus ligt op langebaanschaatsen en shorttrack, maar ook het bobsleeën, skeleton, kunstschaatsen en snowboarden wordt op de voet gevolgd. Een overzicht van alle uitzendtijden is te vinden op de website van de radiozender.

Presentatie

De presentatie van RadiOlympia wordt ook deze Spelen in samenwerking met NOS-presentatoren in duo’s gedaan. Overdag voegt Ghislaine Plag zich bij de vaste presentatoren, ’s avonds is dat Robbert Meeder. Bij het schaatsen schuiven afwisselend Jan Smeekens en Carlijn Achtereekte aan. Bij het shorttrack wordt de analyse verzorgd door Yara van Kerkhof. Het commentaar bij de wedstrijden komt van Sebastiaan Timmerman en Edwin Cornelissen. Daarnaast zijn er dagelijks reportages en interviews van NOS-verslaggevers ter plaatse.

Ook binnen de reguliere uitzendingen van NOS Langs de Lijn En Omstreken (doordeweeks 21.00 tot 23.00 uur) en NOS Langs de Lijn (zondag 14.00 tot 19.00 en 22.00 tot 23.00 uur) is er elke dag aandacht voor de Winterspelen. De sport van de dag wordt nabeschouwd en geduid, met tevens een vooruitblik op het programma van de volgende dag.

Podcast

Tijdens de Spelen komt de NOS Schaatspodcast (onder meer te beluisteren via de NPO Luister-app) dagelijks met een olympische aflevering. Voor nóg meer verdieping en verrassende verhalen rondom onze olympische sporters. Presentator Jeroen Stekelenburg en Dean van ’t Laar blikken samen vanuit het Team NL-huis in Milaan met analisten en oud-schaatsers terug op de hoogtepunten van de dag en nemen de luisteraars mee achter de schermen van het olympisch spektakel.