Vanaf donderdag 13 november is de eerste van drie podcast afleveringen beschikbaar van de speciale podcastserie: 40 jaar Omroep Gelderland (1985-1995). De eerste aflevering is vanaf 18.00 uur te beluisteren

40 jaar

Op 1 mei 2025 bestond Omroep Gelderland officieel 40 jaar. “Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Omroep Gelderland was mijn grote wens om een aantal podcast-afleveringen te maken met focus op de eerste 10 jaar. Als eerbetoon aan Omroep Gelderland“, aldus initiatiefnemer van de podcast: Rene van de Kolk.

Sfeer

Volgens Van de Kolk is het doel van de podcast om de sfeer van toen, het unieke, het gevoel van trots, het pionieren en de tijdgeest te duiden. De focus ligt helemaal op de eerste 10 jaar regionale radio in Gelderland: van 1985-1995. De eerste aflevering van de podcast is donderdagavond vanaf 18.00 uur via deze link te beluisteren.

Ter info: Op de foto, vlnr: voormalig presentator Peter van den Hout, presentatrice Corine van Dijk, vormgever Andre Kuiper, oud technicus Hans Pasman, initiatiefnemer Rene van de Kolk, voormalig presentator Arie Ribbers en podcast presentator Bert Kranenbarg (KRO/NCRV NPO Radio 5) en vroeger werkzaam bij Omroep Gelderland. De foto is gemaakt door voormalig Omroep Gelderland medewerker Jan van Dalen.