De audioreclamemarkt heeft in 2025 opnieuw een record bereikt. Adverteerders investeerden afgelopen jaar € 270,6 miljoen netto in audioreclame, een stijging van 3,7% ten opzichte van 2024.

Groei

Daarmee groeit de markt voor het vijfde jaar op rij en ligt het niveau inmiddels ruim 35% hoger dan in 2019, het laatste jaar vóór de pandemie. In alle kwartalen van 2025 werd meer geïnvesteerd in audio dan een jaar eerder. De grootste stijging was zichtbaar in het derde kwartaal (+8,7%), terwijl het vierde kwartaal met €98,4 miljoen opnieuw het grootste aandeel van het jaar had. Alle vormen van audioreclame laten groei zien, waarmee het beeld ontstaat van een brede, stabiele en duurzame markt.

Digitale audio belangrijkste groeiversneller

De belangrijkste motor achter de groei is digitale audio, inclusief podcasting. Digitale radio, branded content en podcasts zijn samen goed voor ruim 15% van de netto investeringen. Podcastreclame groeide relatief het sterkst en nam met bijna 190% toe ten opzichte van 2024. Deze groei wordt verklaard door de toetreding van nieuwe Audify-deelnemers, de uitbreiding van het aantal podcasttitels bij bestaande deelnemers én door intrinsieke groei in podcastbeluistering en reclame-inzet. De podcasttitels van de Audify-deelnemers worden gepubliceerd in de NMO Podcast Standaard, waardoor de podcastmarkt inmiddels vrijwel volledig en transparant wordt gemeten.

Retail blijft grootste branche

Retail blijft ook in 2025 de grootste adverterende branche binnen radio. Op basis van bruto investeringen zijn Lidl, Aldi en KPN de grootste audio merkgebruikers van het jaar. Dit bevestigt de rol van audio als bewezen kanaal voor merken die willen bouwen aan effect, merkvoorkeur en continuïteit.

