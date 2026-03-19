Het NPO Luister Podcast Festival keert terug op zaterdag 21 en zondag 22 maart aanstaande. Op deze twee dagen komen de populairste, grappigste en meest inspirerende podcasts van de publieke omroep opnieuw samen voor live‑optredens in Utrecht.

De zesde editie vindt op zondag traditiegetrouw plaats in TivoliVredenburg en breidt dit jaar voor het eerst uit met een extra zaterdagavondprogramma in de Ping Pong Club. De winnende podcast van de Podcast Pitch 2025, Het Rode Noorden (Omroep MAX), gaat in première én de winnaar van de pitchronde van dit jaar wordt bekendgemaakt. De volledige line-up vind je hier.

Programmering

Op zaterdagavond 21 maart trapt het festival af in de Ping Pong Club met een podcasts die een Utrechts tintje hebben zoals De Machine (VPRO) en Als Muren Konden Praten (NTR). Op zondag 22 maart verandert TivoliVredenburg in een levendig podium voor live podcasts, met een volledig dagprogramma dat zich over meerdere zalen uitstrekt.

Bezoekers kunnen kijken en luisteren naar Mino’s Imperium (NOS), dat onlangs werd uitgeroepen tot Beste podcast van het Jaar, of in gesprek gaan met de makers van Zembla Podcast Op zoek naar Marlotte (BNNVARA). Bij Zo, Opgelost! (KRO-NCRV) worden moeilijke vraagstukken opgelost door wetenschapsjournalist Anna Gimbrère en comedians Tex de Wit en Stefan Pop. Jonge bezoekers kunnen gratis aansluiten bij de live‑opnames van de podcasts van Het Jeugdjournaal (NOS) en Het Klokhuis (NTR).

NPO Luister Podcast Pitch 2025

Tussen 16.30 en 17.30 uur gaat het winnende idee van de NPO Luister Podcast Pitch 2025, Het Rode Noorden (Omroep MAX) van Kim van den Bergh, in première. In haar vijfdelige podcast onderzoekt ze wat een raadselachtig, negen meter hoog standbeeld van Lenin op een boerenerf in Oost-Groningen doet en waarom het beeld van een communistische leider juist in deze regio zoveel losmaakt. Dit groeit uit tot een indringende zoektocht naar pijn, ongelijkheid en een verzwegen geschiedenis.

Podcast Pitch 2026

Ook wordt de winnaar van de Podcast Pitch 2026 op zondag 22 maart bekendgemaakt. Meer dan 175 podcast-ideeën werden ingezonden voor de derde editie. De jury, bestaande uit eindredacteuren van omroepen BNNVARA, POWNED, NPO FunX en podcast-experts van NPO Luister, hebben na een pitchdag in Beeld & Geluid in Hilversum zes finalisten gekozen.

Een uniek kijkje achter de schermen

Het festival brengt alles samen wat podcasts zo bijzonder maakt: meeslepende verhalen, geopolitieke duiding, humor en exclusieve ontmoetingen met makers. Bezoekers kunnen hun favoriete podcastmakers live aan het werk zien én ontmoeten: een traditie die het festival een vaste plek heeft gegeven bij podcastliefhebbers in heel Nederland. Op zondag 22 maart wordt het NPO Luister Podcast Festival tussen 13.30 en 19.00 uur live uitgezonden op NPO 1 Extra. De volledige line-up is te vinden op npoluister.nl/festival.

