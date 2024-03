NPO Luister presenteert voor het vierde jaar op rij het NPO Luister Podcast Festival, met een programma vol nieuwe én vertrouwde podcasttitels en makers.

Vierde editie

De vierde editie vindt a.s. zondag 17 maart plaats in TivoliVredenburg in Utrecht. Publiek kan verdeeld over zes zalen live aanwezig zijn bij het maken van vierentwintig verschillende podcasts. Dit jaar wordt voor het eerst de winnaar van de NPO Luister Podcast Pitch bekendgemaakt: het winnende idee mag onder begeleiding van een omroep het idee ontwikkelen tot podcast op NPO Luister. De laatste kaarten voor het bijna uitverkochte festival zijn nu beschikbaar via deze website.

Programma

Het NPO Luister Podcast Festival is er voor alle liefhebbers van podcasts in Nederland. Deze editie geven wetenschapsjournalist (en de Mol uit Wie is de Mol? 2024) Anna Gimbrère en comedians Tex de Wit en Stefan Pop van Zo, Opgelost (KRO-NCRV) live advies, lult Paul de Leeuw weer verder in zijn gelijknamige podcast (BNNVARA) en duikt Justin Verkijk in het Nederlandse clubleven in zijn Als Muren Konden Praten (NTR).

Speciale gasten

Tijdens het NPO Luister Podcast Festival ontvangen de podcastmakers verschillende speciale gasten. Zo is kersverse Edison-winnaar Mula B te gast bij De Machine (VPRO) en hoor (en zie!) je Wibi Soerjadi in Keihard Klassiek (BNNVARA). Jan Slagter en Cisca Dresselhuys Werken Door (MAX) en bespreken dit komende zondag met gast Maarten van Rossum. Diggy Dex en Kitty Herweijer hebben het in Zin van de Dag (HUMAN) over zingeving zonder god. Gast Willem Post blikt samen met makers Lammert de Bruin en Babs Assink terug op de eerste serie van JFK the Secret Archives (AVROTROS), en vooruit op serie twee.

Zie voor meer informatie, het volledige programma en toegangskaarten via deze website.