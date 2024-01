NPO Luister, het audioplatform van de NPO, brengt vanaf nu muziekmixes door radio-dj’s, maar ook door muziekliefhebbers uit heel Nederland. De muziekmixes zijn exclusief te beluisteren in de gratis NPO Luister-app en worden wekelijks uitgebracht.

“Heel trots”

Kevin Goes, manager NPO Luister: “Ik ben heel trots dat we deze unieke muziekmixes lanceren op NPO Luister. We maken hiermee onze belofte waar dat we radio, podcasts én muziek brengen, de belangrijke derde pijler van ons platform. Om dan meteen te starten met grote dj’s als Gijs Staverman, Paul Rabbering, Morad El Ouakili, Jaimy de Ruijter, Eva Koreman en Andrea van Pol, vind ik fantastisch!”

Muziekmixes door NPO-dj’s

Wekelijks verschijnen nieuwe muziekmixes door NPO-dj’s over een bepaald muziekgenre. Gijs Staverman (KRO-NCRV) nodigt je uit in “Club Staverman Mix”, waarin hij je meeneemt langs de beste dansmuziek van de afgelopen decennia. Paul Rabbering (AVROTROS) presenteert “Pauls 90’s”, een unieke muziekmix waar de nineties centraal staan. Voor de techno liefhebbers brengen Morad El Ouakili (BNNVARA) en Jaimy de Ruijter (BNNVARA) een unieke muziekmix met technomuziek, genaamd “Trending Techno”.

Eva Koreman (VPRO) presenteert iedere week de “3voor12 Album van de Week” en Andrea Pol (KRO-NCRV) neemt luisteraars mee naar natuurgeluiden met een speciale muziekmix “De Jaargetijden”.

