Kevin Goes (37) wordt per 1 juni manager van het vernieuwde NPO Luister, hét audioplatform van de Nederlandse Publieke Omroep.

NPO Luister

Via de NPO Luister-app zijn alle podcasts van de publieke omroepen gratis te beluisteren en te downloaden, overzichtelijk ingedeeld op categorie en thema. Daarnaast biedt NPO Luister ook de livestreams van alle publieke radiozenders. Later dit jaar wordt een geheel nieuwe versie van de app gelanceerd met meer aanbod en meer mogelijkheden.

DPG Media

Kevin Goes is afkomstig van DPG Media, waar hij in 2019 eerst podcast-coördinator was bij het AD. Vervolgens werd hij head of content audio on demand voor alle Nederlandse en Belgische titels van DPG Media. Kevin Goes: “Podcast en audio on demand zijn niet meer weg te denken binnen de NPO. Het is gegroeid tot een volwaardig medium, met een divers aanbod van de verschillende omroepen. Ik kijk er enorm naar uit om de meest complete audio-app voor het Nederlandse taalgebied te realiseren.”

