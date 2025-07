Dit jaar zal ook radiozender NPO Blend aanwezig zijn op het festival North Sea Jazz. Dit festival vindt plaats tot en met 13 juli.

Die dagen lang

Drie dagen lang vinden er tijdens het North Sea Jazz Festival meer dan 150 optredens plaats, verdeeld over podia in en om Ahoy. De 48e editie van het festival heeft een indrukwekkende line-up met optredens van onder anderen Jacob Collier, Mary J. Blige, Diana Ross, Jorja Smith en Maxwell.

NPO Blend

Voor het eerst is NPO Blend aanwezig op North Sea Jazz. Shay Kreuger start op vrijdag 11 juli om 14:00 uur met een pre-party vol muzikale highlights van legendarische optredens. Daarna delen One’sy Muller en Howard Komproe tussen 16:00 en 18:00 uur de eerste festivalmomenten. Jaimy de Ruijter en Howard Komproe sluiten de avond af, live vanuit de studio en tussen de bezoekers. Het hele weekend doet NPO Blend via Instagram verslag van de sfeer, de muziek, het publiek en de artiesten. Luisteren kan via DAB+ en Internet.

NPO Radio 2

Op zaterdag 12 juli neemt NPO Radio 2 tussen 18:00 en 00:00 uur het stokje over met de NPO Radio 2 Soulnight live vanaf North Sea Jazz. Tussen 18:00 en 21:00 uur is de presentatie in handen van Corné Klijn, gevolgd door Klaas van Kruistum tussen 21:00 en 00:00 uur. Zondag 13 juli maakt NPO Radio 2-presentator Leo Blokhuis een live uitzending vanaf North Sea Jazz tussen 19:00 en 21:00 uur. Tijdens deze uitzendingen wordt de luisteraar getrakteerd op live muziek en interviews met artiesten die op het podium in Rotterdam schitteren.

NPO 2

Net als voorgaande jaren doet de NTR zondag verslag op televisie. Winfried Baijens en Angelique Houtveen nemen de kijker mee langs muzikale hoogtepunten, ontmoetingen met artiesten en bezoekers en langs bijzondere momenten op het festivalterrein. Dit verslag is te zien op NPO 2 en NPO Start op zondag 13 juli om 22:10 uur.

NPO 2 extra

Op NPO 2 extra zijn het hele weekend live optredens te zien, gepresenteerd door Marieke McKenna. Na afloop van het North Sea Jazz festival kan op NPO 2 extra nog de hele week worden nagenoten met nog niet eerder uitgezonden materiaal, gepresenteerd door Winfried Baijens en Angelique Houtveen. De tv-zender is te zien via voorkeuze 82 bij diverse digitale tv-aanbieders en via Internet.

NPO Luister

Ook NPO Luister is aanwezig op het North Sea Jazz Festival. De NPO Luister-stand biedt bezoekers een unieke festivalbeleving via tv-schermen en koptelefoons met perfecte geluidskwaliteit. En thuisblijvers kunnen meegenieten: concerten en de podcast Get in! (NTR) zijn te horen via de gratis NPO Luister-app. In Get in! gaat Benjamin Herman tijdens North Sea Jazz in gesprek met artiesten als Melissa Aldana en Adam O’Farrill. Meer informatie via deze website.