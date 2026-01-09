Van 12 tot en met 17 januari staat NPO Luister in het teken van fictie. Ter ere van meer dan een eeuw hoorspel in Nederland staan deze week klassieke en nieuwe fictietitels centraal. Met onder meer de VPRO-klassieker De Blankenberge Tapes, de BNNVARA-podcast Anders, namelijk en de nieuwe NTR-serie STOKER wordt niet alleen het rijke verleden, maar ook de toekomst van fictie gevierd.

Hoorspel

In 1924 werd het eerste Nederlandse radiotoneel uitgezonden door de Hilversumse Draadloze Omroep. Dat moment wordt vaak gezien als het officiële begin van het hoorspel in Nederland. Kevin Goes, Manager NPO Luister: “Meer dan een eeuw hoorspel laat zien hoe verbeelding ons blijft verbinden. Tijdens de Week van de Fictie staan we stil bij het prachtige aanbod dat NPO Luister te bieden heeft, van klassiekers tot podcasts over actuele thema’s.”

Week van de Fictie

Met de Week van de Fictie viert NPO Luister de rijke traditie van het Nederlandse hoorspel en de veelzijdigheid van fictieve audioverhalen. Van historische parels tot hedendaagse, vernieuwende producties. Alles is te luisteren via npoluister.nl en de gratis NPO Luister-app.

Van 12 tot en met 17 januari worden klassieke en nieuwe fictietitels in het zonnetje gezet. Een overzicht hiervan vind je hier..