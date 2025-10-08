De minister van OCW heeft de aanvraag van de NPO voor de nieuwe publieke radiozender NPO BLEND definitief goedgekeurd. NPO BLEND is hiermee een vast onderdeel geworden van het radioportfolio van de publieke omroep en te beluisteren via DAB+ en NPO Luister. Dit bericht de NPO vandaag in een persbericht.

Start als experiment

De NPO startte in november 2023 samen met de omroepen als experiment met NPO BLEND. Het doel: onderzoeken of een radiozender voor luisteraars van 35 jaar en ouder met een bi-culturele achtergrond van toegevoegde waarde zou zijn voor het publieke radioportfolio. In het najaar van 2024 heeft de NPO geconcludeerd dat NPO BLEND bestaansrecht heeft. De NPO heeft toen bij de minister van OCW een aanvraag ingediend om NPO BLEND toe te voegen als aanbodkanaal van de publieke omroep. Deze aanvraag is op 8 oktober definitief goedgekeurd, na adviezen van de Raad voor Cultuur, de Autoriteit Consument en Markt en het Commissariaat voor de Media.

Vervolgzender NPO FunX

NPO BLEND geeft Nederlanders met een bi-culturele achtergrond van 35 jaar en ouder een plek in het radiolandschap, met een breed aansprekend muziekformat en ruimte voor verdieping en interactie. Het is een unieke mix van r&b, hiphop en soul, met veel classics uit de jaren 1990 tot 2010. De radiozender is volgens de NPO het logische vervolg op NPO FunX voor volwassen geworden luisteraars in hun volgende levensfase.

Bezuiniging

De NPO neemt ook afscheid van twee radiozenders. NPO Campus Radio en NPO Soul & Jazz zullen vanaf 2026 verdwijnen als het aan de publieke omroep ligt. “We realiseren ons dat dit impact heeft op onze medewerkers, de makers en het publiek“, schrijft de NPO.

Luisteren

NPO BLEND is te beluisteren via DAB+ en NPO Luister en is ook op de smart speaker beschikbaar. Luisteren kan ook via deze link.