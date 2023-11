De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft een nieuwe radiozender gelanceerd: NPO BLEND. Het gaatom een experimentele radiozender die te beluisteren is via DAB+ en Internet.

Volwassen geluid

NPO BLEND is een pilot van de publieke omroep en minimaal een jaar lang te beluisteren via DAB+ en NPO Luister. Chanelva Rier, zendermanager NPO FunX en Menno de Boer, zendermanager NPO 3FM, zijn samen verantwoordelijk voor NPO BLEND: “Met de pilotzender NPO BLEND bieden we de luisteraars tussen de 35 en 54 jaar een gevarieerde mix van R&B, afro, new soul, hiphop en veel classics uit de nineties en zeroes. Vooral in het begin zal de nieuwe zender in het teken staan van een breed scala aan muzikale stijlen. Luisteraars kunnen er straks ook terecht voor nieuws, cultuur en verhalen die de doelgroep aanspreken.”

De radiozender is te beluisteren via DAB+ en Internet. Meer informatie via de website van de nieuwe radiozender.