Publieke omroep lanceert nieuw audioplatform: NPO Luister

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) lanceert voor alle podcast- en radioliefhebbers het nieuwe audioplatform NPO Luister. Het publiek kan nu alle podcasts en radiozenders van de NPO gratis beluisteren via één app.

Podcasts

In NPO Luister zijn meer dan vierhonderd podcasttitels van de publieke omroep overzichtelijk ingedeeld in zestien categorieën. De podcasts zijn online te beluisteren, maar ook kosteloos te downloaden voor momenten als er geen internetverbinding is. De gebruikers krijgen persoonlijke aanbevelingen op basis van hun luistergedrag. Naast podcasts biedt NPO Luister livestreams van onder meer NPO Radio 1, 2, 4, 5, 3FM, FunX, SterrenNL, NPO Soul & Jazz en andere digitale themakanalen op audiogebied.

Innovatieve audio

Martijn van Dam, als lid van de raad van bestuur van NPO verantwoordelijk voor Technologie en Innovatie: “De NPO wil als grootste aanbieder van Nederlandse audio voorop blijven lopen. Onze nieuwe experimentele dienst NPO Luister moet daarom iets anders bieden dan wat er al bestaat. Dat doen we door podcasts en straks bijvoorbeeld ook fragmenten uit radio-uitzendingen te combineren in één app en luisteraars nieuwe dingen te laten ontdekken, die passen bij hun persoonlijke interesses aan de hand van publieke algoritmen. Die aanbevelingen hoeven niet beperkt te blijven tot audio: we willen de gebruikers van NPO Luister in de nabije toekomst verwijzen naar ons video-aanbod in NPO Start en vice versa. Bovendien zouden we NPO Luister ook kunnen gebruiken voor innovatieve audio. Denk aan interactie waardoor je zelf de loop van een verhaal bepaalt of waardoor je mee kunt spelen met een quiz. Of nieuwe audiovormen die alleen op zo’n platform kunnen. We willen volop gaan experimenteren samen met ons publiek en zo NPO Luister verder ontwikkelen.”

De nieuwe app NPO Luister is beschikbaar via de App Store en de Google Play Store.

Meer informatie via: NPOLuister.nl.