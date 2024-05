In het eerste kwartaal van dit jaar stijgen de bestedingen in audioreclame met 10,2% naar 48,8 miljoen euro. Dit is opnieuw een record en 4,5 miljoen euro meer dan in dezelfde periode van 2023. Audify publiceert vandaag de audioreclamebestedingen van het eerste kwartaal van 2024.

Stijging

De radiospotomzet is goed voor 89% van de besteding en stijgt met 9,7% naar 43,1 miljoen euro. De branded content reclame stijgt aanzienlijk met 26,7% en komt uit op 3 miljoen euro. Digitale audioreclame groeit naar 2,3 miljoen euro (+1,3%).

Branches en adverteerders

De top drie branches is dit eerste kwartaal hetzelfde als vorig jaar: Retail, Financiële Dienstverlening en Horeca,Toerisme,Recreatie. Beduidende groei zit in de branches Financiële Dienstverlening, Telecom,ICT en Voedings- en Genotmiddelen. De merken die het meest op radio adverteren zijn KPN, McDonald’s, Odido, Aldi en Promovendum. Nieuwe merken in de radioreclame top 50 zijn Volkswagen, Ford, Douwe Egberts en Nespresso.

“Groeikansen”

Liedewij Hentenaar – directeur Audify over de cijfers: “Hiermee komt de voorspelde verdere groei voor de audioreclamebranche uit. Met het nieuwe luisteronderzoek en de vele advertentiemogelijkheden die audiokanalen bieden, zijn adverteerders nog beter in staat om hun audio-investeringen in te zetten in effectieve campagnes. Het bereik en de impact van audioreclame wordt door adverteerders en bureaus herkend. We zien nog veel groeikansen voor audio, nog niet alle toepassingen in het domein worden volledig benut“.