Streamingdienst SkyShowtime komt vanaf 23 april met een nieuw abonnement waarbij ook reclame wordt getoond. Het nieuwe abonnement gaat 5,99 euro kosten. Het bestaande abonnement wordt 2 euro duurder en kost vanaf dan 8,99 euro.

Meer dan 20 landen geïntroduceerd

Het nieuwe abonnement met de naam ‘Standaard met reclame’ wordt geïntroduceerd in alle 20+ markten van SkyShowtime waaronder dus ook Nederland. De abonnementen Standaard met reclame (€ 5,99 per maand) en Standaard plus (€ 8,99 per maand) zijn vanaf 23 april beschikbaar voor klanten via de SkyShowtime-app voor Apple iOS, tvOS, Android-apparaten, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung en via de website.

Alle prijsinformatie op een rij: