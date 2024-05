Klanten die een abonnement hebben bij Vodafone, Ziggo of bij beide, kunnen sinds kort alles over hun abonnement(en) vinden in de nieuwe Vodafone & Ziggo app. “Op één plek is hier informatie te vinden over producten, facturen en services. Ook alle voordelen van het klantprogramma Priority en diverse entertainmenttips staan in de app“, aldus Ziggo in een persbericht.

Nieuwe app

Klanten die de ‘My Vodafone app’ geïnstalleerd hebben, hoeven niks te doen. Hun app wordt in de komende weken automatisch geüpdatet naar de Vodafone & Ziggo app. Klanten met de ‘Mijn Ziggo app’ kunnen de nieuwe app zelf installeren. De oude ‘Mijn Ziggo app’ is nog tot 27 mei beschikbaar. De nieuwe Vodafone & Ziggo app is te vinden in de App Store en Play Store en gratis te downloaden.

Op één plek

De nieuwe Vodafone & Ziggo app biedt klanten diverse voordelen. Zo kunnen zij met deze nieuwe app op één plek hun abonnementen van Vodafone en Ziggo inzien en beheren, tegoeden bekijken en facturen checken. Daarnaast is het binnen de Vodafone & Ziggo app mogelijk om 24/7 te chatten met de klantenservice van zowel Vodafone als Ziggo. En als er onverhoopt een storing is, dan komt hier een melding van in de app. “Naast deze bestaande functionaliteiten blijft VodafoneZiggo de nieuwe Vodafone & Ziggo app de komende tijd door ontwikkelen en uitbreiden, waardoor klanten nog meer voordeel en gemak kunnen verwachten“, aldus de aanbieder.

Meer veranderingen

Ziggo heeft ook aanpassingen doorgevoerd in haar abonnementsstructuur rond vast Internet. Abonnees met het zogenaamde Complete-abonnement hebben nu een hogere download- en uploadsnelheid: 750Mbit/s down en 60Mbit/s upload. Het pakket gaat nu verder onder de naam Max. Abonnees die al een Max-pakket hadden zijn geüpgraded naar het Elite pakket. Abonnees zijn hier persoonlijk van op de hoogte gesteld door Ziggo.