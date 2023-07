Ziggo is per vandaag gestart met het aanbieden van reclames op maat. Dit zal in eerste instantie alleen nog plaatsvinden via abonnees die beschikken over een Mediabox Next. “Later dit jaar zullen we hier ook de Next Mini aan toevoegen. Tot slot volgen de Mediabox XL en Ziggo GO“, aldus Ziggo. Er was al enige tijd een test gaande met deze vorm van reclame-uitzendingen.

Doelgroepen

Reclame op maat wordt ingezet om doelgroepen te segmenteren op basis van specifieke criteria die door de adverteerder zijn gesteld. Deze gegevens worden vervolgens ingezet om specifieke reclames of tv-campagnes uit te leveren aan huishoudens en personen die binnen deze doelgroep vallen.

De specifieke reclames of tv-campagnes worden net zoals een reguliere reclame door Ziggo in de uitzendstroom geplaatst. Maar in het geval van reclames op maat bepaalt de Mediabox van een klant welke reclame getoond wordt: de reguliere reclame of de reclame op maat van de adverteerder.

Toestemming

Om gebruik te maken van reclames op maat, gebruikt Ziggo -mits de klant toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van persoonlijke aanbevelingen- demografische gegevens

van het huishouden. Hierbij kun je denken aan een leeftijdsrange (dus geen exacte leeftijd), provincie en woonplaats. Met deze gegevens wordt bepaald welke huishoudens of personen het meest waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in specifieke advertenties. “We leveren deze data versleuteld aan, waardoor de omroepen (RTL en Talpa) niet weten welke data bij wie hoort“, aldus Ziggo. Via een stappenplan dat hier is te vinden kan de toestemming worden ingetrokken.

Mediabox Next

Per vandaag zullen reclames op maat worden aangeboden via de Mediabox Next. Later dit jaar zullen de reclames op maat worden uitgerold naar de Mediabox Next Mini, Mediabox XL en Ziggo GO.